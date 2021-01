Moussi Issa NV geeft ook ‘Grantangi’ aan Academisch Ziekenhuis

Met het aantal nieuwe besmettingen met het SARS-CoV-2 virus, neemt de druk op de Surinaamse gezondheidszorg weer toe. Hierbij moet vooral ook gedacht worden aan de onbaatzuchtige gezondheidszorg werkers, die zich dag in en dag uit inzetten in de ziekenhuizen, die nu weer beginnen vol te lopen met COVID-19 patiënten.

Met dank aan deze hardwerkende frontliniewerkers, zoals verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgpersoneel heeft het bekende familiebedrijf Moussi Issa, dat 85 jaar in Suriname bestaat, een reproductie van het kunstwerk ‘Grantangi’ van Ray Daal op donderdag 21 januari aangeboden aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

In zijn toespraak bij de aanbieding heeft Robert Issa bekend gemaakt dat alle verplegend personeel, alsook het overig personeel van het AZP, na het overleggen van hun badge, gedurende het hele jaar 2021 voor al hun inkopen bij Moussi Issa in Paramaribo en bij Moussi Issa in Nieuw Nickerie, 10 procent korting zal ontvangen. Hij vertelde ook dat de pangistof, waarmee het schilderij was bedekt ontworpen is door Moussi Issa, deze speciale pangi draagt nu de naam “Grantangi pangi”.

Wij zijn dankbaar voor het gebaar dat de familie Issa heeft gemaakt in de richting van de gezondheidswerkers en bedanken namens hun, zegt algemeen directeur Claudia Marica – Redan.We zijn gemotiveerd door het prachtige mixed-media schilderij van de kunstenaar Ray Daal en het daarop geïnspireerde lied ‘Grantangi’ van Ruben del Prado:

“Grantangi voor alles wat jullie voor ons doen,” zeggen vader Robert Issa en dochters Isabel en Tanisha. “Deze zorghelden werken dag en nacht onvermoeibaar. Laten wij er alsjeblieft alles aan doen om hun leven niet nog zwaarder te maken,” zegt Issa.