Drukte bij uitbetaling verkiezingspersoneel Paramaribo-Noordoost

Een behoorlijke drukte vandaag bij de uitbetaling van het verkiezingspersoneel van Paramaribo-Noordoost, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) aan de Wilhelminastraat. Het lag in de bedoeling dat het districtscommissariaat de uitbetalingen zelf zou doen. Echter werd het geld een dag voor de uitbetaling, gestolen uit de kluis op het commissariaat Paramaribo-Noordoost.

Biza-minister, Bronto Somohardjo benadrukt dat de mensen hiervan geen dupe mogen worden en dat de regering daarom het geld wederom in orde heeft gemaakt. Hij geeft aan dat hij over een week het niet weer wil hebben over het onderwerp uitbetaling van het verkiezingspersoneel.

Dit heeft hij ook doorgegeven aan de districtscommissarissen. Hij zegt dat het ministerie zijn deel reeds heeft gedaan door de gelden over te maken naar de districtscommissariaten.

De bewindsman is blij dat het personeel van Paramaribo-Noordoost eindelijk wordt betaald. Hij bedankt de mensen voor hun geduld. Landelijk hebben ruim 17.000 personen gewerkt tijdens de verkiezingen op 25 mei 2020. De regering heeft SRD 50 miljoen uitgetrokken voor de uitbetaling.