VIDEO: Moord op Cherylee Manhoef gaat niet onopgemerkt voorbij

Diverse personen en organisaties hebben de afgelopen dagen stil gestaan bij de moord op de 8-jarige Cherylee Manhoef. Het meisje verdween vorige week met haar vader en werd maandag samen met haar vader dood gevonden in een savanne gebied. De lichamen werden per toeval ontdekt en het vermoeden bestaat dat zij om het leven is gebracht door haar vader.

Vanaf dinsdagmiddag werden er bloemen en beertjes door onder andere buurtbewoners voor de woning van het overleden meisje geplaatst. Het was een komen en gaan van mensen die wat achterlieten als teken van medeleven, zoals ook in het filmpje onderaan en in de foto boven te zien is.

Ook DNA voorzitter Marinus Bee bracht samen met nog drie andere leden een bezoek aan de familie om hun medeleven te tonen en condoleances over te brengen. Ze waren bij de woning van de overledene waar Bee en gevolg de familie kracht toe wenste:

DNA voorzitter Bee bij de familie thuis.

Verder heeft het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gereageerd op de dood van het meisje. Zij betreurt het ten zeerste dat het zover is gekomen dat de 8-jarige slachtoffer is geworden van moord.

“Ongeacht de omstandigheden mag men nimmer hiertoe overgaan. Het directoraat Jeugdzaken is voornemens om zich in de komende periode nog meer te gaan richten op voorlichting en bewustwording ter bescherming van de jeugd” aldus het ministerie.

Bekijk ook een reportage van De Straat: