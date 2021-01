OW-minister treft trieste situatie aan in Brokopondo

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) gaat door met het afleggen van oriëntatiebezoeken aan alle districten van Suriname. De districten die nog niet zijn aangedaan komen alsnog aan de beurt. Op dinsdag 19 januari werd Brokopondo aangedaan.

Hetgeen de minister heeft aangetroffen in Brokopondo is triest. “We hebben alleen maar vervallen/verwaarloosde gebouwen van Openbare Werken in Brokopondo,” geeft de bewindsman aan. Er zal volgens de minister gewerkt worden naar het opzetten van een hoofdkantoor. De overige panden zullen worden opgeruimd.

De bezoeken hebben als doel na te gaan welke faciliteiten OW heeft in de districten en de personeelsleden persoonlijk te spreken. In samenwerking met de districtcommissaris (dc) Ludwig Mendelzoon van Brokopondo wordt er nagegaan hoe de werkzaamheden in dit district aangepakt kunnen worden.

Er zijn afspraken gemaakt om in elk district een kantoor van OW op te zetten. In sommige districten is deze faciliteit er al. Volgens de bewindsman togen in het verleden afdelingshoofden/coordinatoren elke dag naar een district voor de controle van de werkzaamheden. Er zal nu zoveel als mogelijk gewerkt worden met kader van het district zelf.

Er zullen nieuwe afspraken worden gemaakt met de kleine groep arbeiders van OW die in het district werken. Deze medewerkers waren aanwezig bij het bezoek van de bewindsman en hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid hun dagelijkse werkomstandigheden voor te leggen aan de minister en delegatie.

Mendelzoon geeft aan tevreden te zijn met de oplossingsmodellen die zijn voorgesteld en hoopt heel gauw te werken aan de veranderingen.