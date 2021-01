Lichaam van vermiste 8-jarige Cherylee ook gevonden

Nadat maandagmiddag het lijk van haar vader, de militair Donovan Manhoef, werd aangetroffen is nu ook het lichaam van de 8-jarige Cherylee gevonden. Het vermoeden bestaat dat de man zijn dochter heeft vermoord en daarna de hand aan zichzelf heeft geslagen.

Manhoef was sinds afgelopen week spoorloos, nadat hij met zijn 8-jarig dochtertje verdween. De militair had via berichten gedreigd om het meisje te vermoorden en zichzelf van kant te maken. Na de vondst van zijn lichaam werd een intensieve zoekactie naar het meisje gestart.

Manhoef en de moeder van het kind zijn uit elkaar en hebben een omgangsregeling. Het meisje was vorige week bij hem, maar hij bracht haar niet terug zoals afgesproken. De familie heeft woensdag voor het laatst telefonisch gesproken met het kind.