Lijken militair en 8-jarig dochtertje per toeval ontdekt

De ontzielde lichamen van militair Donovan Manhoef en zijn 8-jarig dochtertje Cherylee zijn maandag per toeval ontdekt in een afgelegen savanne gebied. Een buurtbewoner was in de omgeving bezig een voertuig te testen toen hij een grote concentratie aasgieren zag.

Hij besloot een kijkje te nemen en stuitte op een rode auto. Circa 20 meter van het voertuig zag hij dat aasgieren bezig waren met een lijk dat in verre staat van ontbinding verkeerde. De man schakelde meteen de Surinaamse politie in.

De aangetroffen auto kwam overeen met het voertuig, dat volgens info gebruikt zou zijn door Manhoef. De auto stond aan de linkerkant van de zandweg, een zijstraatje van de weg naar Ayo/Carolina (zie plaatje onder). Het lichaam van de man, dat behoorlijk aangevreten en onherkenbaar was, werd ongeveer 20 meter naar binnen links van de weg aangetroffen.

Op dat moment was niet duidelijk waar het meisje zich bevond. In de omgeving van het lichaam werd een fles verdelgingsmiddel aangetroffen, hetgeen erop zou kunnen duiden dat de man dit middel heeft ingenomen. Er werd een zoekactie naar het meisje gestart,

Enige tijd later zagen militairen die meehielpen met het zoeken, weer een concentratie aasgieren en gingen erop af. Ongeveer 100 meter naar binnen, vanaf de rechterkant van de weg, werden opnieuw stoffelijke resten aangetroffen in savanne-achtig terrein. Het zou gaan om beenderen en kleding. Kleding die aan de 8-jarige toebehoren.

De familie van het meisje was inmiddels ter plaatse. Die hebben haar kleding herkend. De stoffelijke resten, zijnde beenderen werden in een zak gedaan en zijn in een afgesloten kist door een uitvaartbedrijf weggebracht (foto).

Op basis van de feiten en omstandigheden gaat de politie in Suriname verder met het onderzoek. Het vermoeden bestaat dat de man eerst het meisje om het leven heeft gebracht in het verlaten gebied. Daarna zou hij terug zijn gelopen naar de auto en een verdelgingsmiddel hebben ingenomen. In eerdere berichten aan de familie had de militair gedreigd om dit te doen.

Hier werden de lichamen gevonden (ingezoomd):