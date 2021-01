Eigenaar escortbureau aangehouden en bezoekers overgebracht naar Politieacademie

De politie heeft in het weekend bij een inval in een escortbureau aan de Masonstraat in Paramaribo-Noord de eigenaar aangehouden voor overtreding van de Vuurwapenwet en de Wet Verdovende Middelen.

De politie kreeg een melding dat er tijdens de lockdown nog personen op de plaats zijn en ging op onderzoek uit. Bij aankomst op de locatie zijn een aantal lockdown-overtreders aangetroffen. De sterke arm heeft allemaal overgebracht naar de Politieacademie en beboet.

Bij onderzoek in het kantoor van de eigenaar trof de politie geld, drugs en patronen in een lade aan en nam die in beslag. De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.