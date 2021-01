Lockdown overtreder ‘Powisi’ betrokken bij ongeval na achtervolging door politie

De bekende Rinaldo Mussendijk, beter bekend als ‘Powisi’, is zojuist gewond geraakt bij een verkeersongeluk in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde tijdens een lange achtervolging door de politie.

De auto die bestuurd werd door Powisi, reed tijdens de lockdown in Paramaribo over straat. De politie wilde de auto aan de kant zetten om de inzittenden te controleren, maar de bestuurder gaf gas. De politie zette daarom de achtervolging vanaf de stad in.

Aan de Wayamaboweg, iets voorbij de 5e Rijweg, verloor de bestuurder de controle over het stuur. Het voertuig reed hierna van de weg en kwam in een perceel langs de weg terecht.

Drie inzittenden raakten gewond en zijn per ambulance afgevoerd. Powisi heeft ondermeer een snijwond aan zijn hand op gelopen.