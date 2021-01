Militair verdwenen met 8-jarig dochtertje, familie maakt zich zorgen

In Suriname is een militair sedert woensdag spoorloos verdwenen met zijn eigen 8-jarig dochtertje. De grootvader van het meisje genaamd Cherelee Manhoef (foto), maakt zicht zich ernstig zorgen over de verdwijning. Hij heeft bij de militaire politie aangifte gedaan van ontvoering. Ook de politie is inmiddels ingeschakeld.

De militair in kwestie is Donovan Manhoef. Hij en de moeder van het kind zijn uit elkaar en hebben een omgangsregeling. Het meisje was bij hem, maar hij bracht haar niet terug zoals afgesproken. De familie heeft woensdag voor het laatst telefonisch gesproken met het kind.

De militair heeft daarna zijn telefoons uitgeschakeld en lijkt sindsdien spoorloos verdwenen.

De opa en de rest van de familie maken zich ernstig zorgen, omdat de man via berichten gedreigd zou hebben het meisje te vermoorden en zichzelf van kant te maken. De grootvader vraagt een ieder die informatie heeft over het meisje en de militair, dit door te spelen aan de militaire politie of de Surinaamse politie afdeling Jeugdzaken.