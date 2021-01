26-jarige bestuurder zonder rijbewijs reed 11-jarige dood

Dit is de 26-jarige Sedric S. Hij heeft zich vanmiddag tegen 12.30u met zijn raadsman gemeld bij de Verkeers Unit Midden te station De Nieuwe Grond. S. heeft afgelopen dinsdag 12 januari de 11-jarige Djuraino Pinas doodgereden aan de Mawakaboweg in Suriname.

Na de aanrijding reed de bestuurder door. Hij sloeg daarbij de Magentaweg in.

S. is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. De man is niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Het voertuig waarin hij reed is in beslag genomen door de Surinaamse politie.