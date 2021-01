Politie zoekt verkeerscrimineel na doodrijden 11-jarige, gaat vermoedelijk om zwarte Mark X

De bestuurder van een zwarte Toyota Mark X is vermoedelijk de veroorzaker van de aanrijding op dinsdag 12 januari, waarbij de 11-jarige voetganger Djuraino Pinas meters werd meegesleurd en op slag dood was. De autobestuurder is na het ongeval doorgereden heeft zich nog niet aangemeld op het politiebureau. Aan zijn opsporing en aanhouding wordt gewerkt meldt het Korps Politie Suriname.

Op de samenleving wordt dringend het beroep gedaan door de Surinaamse politie, om alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van deze verkeerscrimineel door te spelen aan de politie van het bureau Santodorp die te bereiken is op de telefoonnummers 485240/485250. Er kan ook worden gebeld met het Command Center via 115 en/of de gratis tiplijn 179.

Van het Command Center kreeg de politie van het bureau Santo Dorp die dinsdag omstreeks 18.14 uur de melding dat een minderjarige voetganger dodelijk was aangereden door een personenauto op op de kruising van de Mawakabo- en de Verlengde Frederikshoopweg.

De wetsdienaren deden de locatie aan voor onderzoek, waarbij er is geconstateerd dat vier minderjarige jongens over de Mawakaboweg liepen, komende vanuit de richting van Welgedacht C en gaande in die van de Nieuw Weergevondenweg. De personenauto kwam vanuit tegengestelde richting.

Gekomen ter hoogte van pand no. 60, aan de Verlengde Frederikshoopweg, staken de jongens de weg over en zagen plotseling een auto voor zich. Hierbij konden drie hunner zich in veiligheid brengen, terwijl Djuraino werd aangereden en ongeveer vijftig meters verder werd meegesleurd. De voetganger was op slag dood.

Een ingeschakelde arts stelde de dood van het jongetje vast. Zijn ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is door de politie van Santo Dorp overgedragen aan de unit Verkeer van regio Midden meldt de politie.