Nog een dode na zware aanrijding Afobakaweg afgelopen maandag

De zware aanrijding op de Afobakaweg in Suriname, die afgelopen maandag het leven heeft gekost aan de neven Ivanildo (20) en Giovany Tilborg (27), heeft vandaag nog een leven geëist. De derde inzittende van de auto, de 36-jarige Edison Osenie (foto), is vanmorgen in het ziekenhuis overleden.

De drie zaten in de Toyota Corolla, die volgens de Surinaamse politie twee Daf trucks met containers op de Afobakaweg inhaalde. Ze kwamen daarbij frontaal in botsing met een tegenligger. De auto met de drie inzittenden belandde na de botsing op z’n kop in een langs de weg lopende de goot. De twee neven die in dat voertuig zaten, vertoonden op dat moment geen levensteken meer.

De derde manspersoon Edison sprak onsamenhangend. Hij kon zijn volledige personalia niet doorgeven en ook niet aangeven wie de bestuurder van het voertuig is geweest. Edison die in kritieke toestand verkeerde, werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Vanmorgen is hij daar komen te overlijden.