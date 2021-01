11-jarige jongen meters meegesleurd na ‘hit and run’ door automobilist

De jongen die dinsdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeval in Suriname is de 11-jarige Djoeraino P. Naar verluidt was de jongen rond 18.20u bezig de straat over te steken, toen hij werd geschept door een zwart gelakt voertuig.

Dit voertuig reed over Mawakaboweg, komende vanuit de richting van de Mohamed Rashied Pierkhanweg en gaande richting Magentaweg. De 11-jarige werd op de kruising Mawakabo- en Frederikshoopweg aangereden en ongeveer 40 meter meegesleurd. De bestuurder van de auto is daarna doorgereden.

Toen de ambulance ter plaatse arriveerde, bleek dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde. Een arts stelde de dood ter plaatse vast. Zijn lijk in beslag genomen voor obductie. De zaak is ter plaatse overgedragen aan Verkeer Unit Midden.

De bestuurder heeft zich tot op dit moment nog niet gemeld bij de Surinaamse politie.