18-jarige arrestant gevlucht uit Opa Doeli

Een 18-jarige jongeman is donderdagochtend gevlucht uit het jeugdcellenhuis Opa Doeli. Politiewoordvoerder in Suriname, Rachel Deekman, bevestigt het voorval tegenover Waterkant.

De woordvoerder zegt dat de arrestanten zich in de recreatieruimte bevonden toen de jongeman kans zag om te vluchten. De verdachte is ingesloten toen hij 17 jaar was. Hij zou binnenkort worden overgebracht naar een cellenhuis voor volwassenen.

Meteen na de ontdekking is er een zoekactie gestart door de politie. Daarnaast is er ook een onderzoek ingesteld om te weten hoe de arrestant kans heeft gezien om te vluchten.

Het onderzoek wordt afgewacht. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en weder aanhouding van de verdachte.