In Suriname is vanmiddag weer een lijk in een woning aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om het stoffelijk overschot van een man, dat rond 17.30u werd aangetroffen aan de Theodorusstraat. Het lichaam verkeerd in verre staat van ontbinding.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plekke (foto) bezig met het onderzoek. Straks meer.