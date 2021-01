Het lichaam dat vanmiddag in verre staat van ontbinding werd aangetroffen in een woning aan de Theodorusstraat in Suriname, is van de 59-jarige Eugene Kempenaar. Hij was twee dagen geleden voor het laatst gezien door buurtbewoners.

Vandaag namen de buren een onaangename geur waar en gingen op onderzoek uit. Eugene werd dood in zithouding aangetroffen. Het ontzielde lichaam verkeerde in verre staat van ontbinding.

Zijn lijk is door de Surinaamse justitiële autoriteiten in beslag genomen.