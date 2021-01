Gospel Festival Amsterdam viert Martin Luther King-dag

Via een speciaal coronaproof online gospelconcert viert Gospel Festival Amsterdam dit jaar Martin Luther King-dag. Dit concert wordt uitgezonden via SemiFest Live, vanaf de tiende verdieping van de A’DAM Toren in Amsterdam. De beroemde quotes van Dr. King worden muzikaal geïllustreerd door artiesten als Kierra Sheard (USA), Dwight Dissels, Muriel Blijd en Glennis Grace.

Martin Luther King-dag is elke derde maandag van januari in de Verenigde Staten een nationale feestdag. Hierop wordt het leven gevierd van de Amerikaans-Afrikaanse dominee en politiek activist, die op 15 januari 1929 werd geboren. Martin Luther King Jr. is een bron van inspiratie en wordt door velen beschouwd als het symbool voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten in de jaren `60. Zijn gedachtegoed is vandaag de dag immer relevant en staat daarom centraal tijdens het live concert.



Gospel Festival Amsterdam initiator Ellen Alvares van DGAI Music School in Amsterdam Zuid-Oost: “Amsterdam Zuid-Oost is de bakermat van gospel in Nederland. Martin Luther King Jr. gebruikte ook gospel in zijn fameuze speeches, omdat het vol boodschappen zit die mensen raken en kracht geven. Vooral in deze tijd willen wij, net als hij, mensen verbinden, inspireren en hoop geven. Martin Luther King matters!”

Avondvullend programma

Het online concert wordt maandag 18 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur uitgezonden. Het wordt geopend door Tanja Jadnanasing, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuid-Oost. Er zijn optredens van onder andere Kierra Sheard (USA), Uche Agu (USA), Glennis Grace, Dwight Dissels, John Angoh, Muriel Blijd en ensembles en koren als Black Harmony, G-Family en Wazzup Singers. Gershwin Bonevacia, Stadsdichter 2019, zal een bijdrage leveren met spoken word, er wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid van jong talent en de educatieprojecten van DGAI Music School. Optredens worden ingeleid door citaten van Dr. King, die worden voorgelezen door lokale en nationale helden die een link hebben met Amsterdam Zuid-Oost. Hoogtepunt is het sofa zingen, waarbij Elvis E. met zijn koor via het nummer Something inside so strong alle deelnemers thuis uitnodigt om mee te doen. Ten slotte wordt kijkers gevraagd om donaties aan het Jongerencultuurfonds Amsterdam. Dit fonds zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen muziekonderwijs kunnen volgen, ongeacht hun sociale maatschappelijke achtergrond.

Over Gospel Festival Amsterdam

Sinds 2014 wordt het Gospel Festival Amsterdam jaarlijks georganiseerd in de Johan Cruijff Arena door Dutch Gospel Art Institute. Deze kunst- en cultuurinstelling biedt muziekeducatie op het gebied van gospelmuziek en de stromingen die daaruit voortkomen, zoals soul, funk, r&b, rap, jazz en meer. Met het Gospel Festival Amsterdam wil het artiesten, deelnemers en bezoekers het gevoel geven dat ze er mogen zijn, dat hun verhalen gehoord worden en dat hun gevoelens gedeeld en erkend worden. De missie is om uit te groeien tot hét Black Heritage Music Festival van Nederland.

Over SemiFest Live

SemiFest Live is een interactief live platform dat kijkers rechtstreeks in contact brengt met hun favoriete artiesten. De programmering biedt digitaal thuisentertainment met een quality line-up en live interactie. Het is een initiatief van de Amsterdamse ondernemer en entrepreneur Martijn van Rheenen. Met SemiFest Live zocht hij een manier om de afstand tussen mensen in coronatijd te overbruggen. Met deze two-way streaming haalt SemiFest Live kijkers voortdurend in de uitzending.