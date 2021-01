LIVE: COVID-19 maatregelen worden een week verlengd

De COVID-19 maatregelen die momenteel in Suriname gelden, zullen voor een week worden verlengd. Dat heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin zojuist medegedeeld tijdens een persconferentie die nu gaande is.

De verwachting is dat er pas na twee weken enige sprake van daling van het aantal positieve coronagevallen zal zijn. Het aantal positief geteste mensen zal de komende dagen hoog blijven. Dat heeft kennelijk te maken met het feit dat er hoge transmissie heeft plaatsgevonden tijdens de feestdagen, merkte dokter Vrede op.

Hij zegt verder dat de maatregelen een effect hebben, maar niet overnight. Het duurt meestal een week of twee voor het effect zichtbaar is. In verband hiermee is er in alle ziekenhuizen in Paramaribo een faciliteit gecreëerd die COVID-19 patiënten kan behandelen, zodat niet alle druk op het Wanica ziekenhuis komt te liggen.

Omdat er op korte termijn geen daling in zicht is zullen de isolatie faciliteiten aanzienlijk uitgebreid worden, de komende week. Gemiddeld zijn er nu 80 – 100 besmettingen per dag. Het reproductiegetal, dat laat zien hoe snel het virus zich verspreidt is 1,2. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

De persconferentie is hieronder live te volgen: