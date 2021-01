Auto over de kop na rijden door waterplas met kuil

De 33-jarige autobestuurder Peter Saakie, die zondag 3 januari na een eenzijdig verkeersongeval is overleden aan de Afobakaweg, reed vermoedelijk door een waterplas met daarin een kuil.

Hij verloor daardoor de controle over de besturing van het voertuig. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Saakie raakte van de weg en zijn voertuig kwam op de rechterberm van de weg tegen een vuilnisstaander aan. Het voertuig sloeg vervolgens over de kop en kwam op de linkerzij tot stilstaand.

(tekst loopt door onder foto)

De politie van het bureau Paranam kreeg op 3 januari 2021, omstreeks 15.02u vanuit het Command Center een melding, dat een auto over de kop was geslagen aan de Afobakkaweg ter hoogte van mast 38. Onderzoek wees uit dat Peter met zijn zwangere vrouw Y.F. (33jr) en hun 3 kinderen van respectievelijk 4, 9 en 11 jaar over de Afobakkaweg reden.

Zij kwamen vanuit de richting van Brokopondo gaande in die van Paranam. Ter hoogte van mast 38 ging het dus mis meldt de politie. Peter die bekneld zat in het voertuig, werd met behulp van de brandweer uit het voertuig gehaald. Hij overleefde het verkeersongval niet. Een arts die ter plaatste kwam, stelde de dood vast.

De zwangere vrouw Y.F. klaagde van pijn op de borst. Samen met haar drie kinderen, die geen zichtbare letsels vertoonden, werden zij per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het ontzielde lichaam van Peter afgestaan aan de nabestaanden.

De Surinaamse brandweer verleende assistentie.