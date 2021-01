Iwan Esseboom en Imro Lioe-A-Njie gehuldigd voor bijdrage aan kaseko muziek

De bekende zangers Iwan Esseboom en Imro Lioe-A-Njie zijn onlangs gehuldigd door Talk Of The Town In Suriname. Ze kregen beiden een speciaal Huldigings Certificaat (foto) voor hun bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling en bevordering van de Surinaamse kaseko muziek.

Iwan Esseboom is natuurlijk bekend van zijn grote hit ‘Wittie Visie’. Hij verhuisde begin november 1975, een paar weken voor de Sredifensi, naar Nederland, zijn familie achterna. Daar ging hij van start met een enerverende muziekloopbaan.

Zanger, componist en arrangeur Imro Lioe-A-Njie heeft een muziekcarrière die meer dan vijftig jaar bestrijkt. Hij heeft Suriname vier keer internationaal vertegenwoordigd en heeft een grote bijdrage geleverd aan de Kaseko. Hij wordt volgens YouTube kanaal BEMOEI BRIGADE terecht de Godfather van de Kaseko genoemd: