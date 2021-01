Nieuwe Surinaamse documentaire ‘Instorten of Aanpassen’

De huidige regering heeft recentelijk de ernst van klimaatverandering in Suriname en het belang van duurzame oplossingen benadrukt. Suriname heeft als land haar commitment aangegeven voor het ten uitvoer brengen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

In verband met deze actualiteit wil het team achter de documentaire ‘Instorten of Aanpassen’, meer aandacht besteden aan deze onderwerpen en werken aan de bewustwording van de gehele Surinaamse samenleving.

Instorten of Aanpassen toont ons de harde realiteit van de uitdagingen waarmee wij nu al te kampen hebben. Het is een zoektocht naar beter begrip van de complexiteit van deze uitdagingen. Het confronteert ons met de vragen ‘Wat gaan wij doen om een leefbare toekomst te waarborgen voor onze kinderen en kleinkinderen? Welke plek nemen wij in, in de geschiedenis van Suriname én de wereld?’

De documentaire is ontsproten op eigen Surinaamse bodem dankzij pro bono inzet van de schrijver, regisseur, een team vrijwilligers en aanvullende financiering van GEF-SGP (UNDP). Deze is vorige maand in première gegaan. De Trailer is hieronder te zien: