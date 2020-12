Verdachte aangehouden in zaak verkoold lichaam in wooncontainer

De politie in Suriname heeft vandaag de verdachte aangehouden, in de zaak waarbij op 2e kerstdag een wooncontainer in brand werd gestoken en het verkoolde lichaam van Prem Kalidien (foto) werd aangetroffen. De verdachte F.S. alias ‘Freko’ werd door een speciale eenheid van de Surinaamse politie aangehouden.

Freko zou de wooncontainer waar Kalidien als wachter in sliep in brand hebben gestoken. De politie onderzoekt wat de aanleiding hiervoor is geweest. Na zijn daad nam de verdachte zaterdag de benen, maar werd door goed speurwerk vandaag aangehouden.

