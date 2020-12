Aangehouden stomdronken politie-inspecteur ging al eerder in de fout

Op social media verschenen afgelopen nacht bizarre beelden van een stomdronken inspecteur van politie, die door collega’s werd aangehouden aan de Kwattaweg toen hij deelnam aan het verkeer. De man werd door agenten meegenomen en in een cel geplaatst. Het geval is waarschijnlijk door een politieagent gefilmd, waarna de beelden (die ook hieronder te zien zijn) verspreidt zijn via social media in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat het niet de eerste keer is dat deze inspecteur ladderzat deelneemt aan het verkeer. Een bron vertelde vanmorgen aan onze redactie dat dezelfde agent in augustus vorig jaar om 04.00u in de ochtend eigendommen van een burger vernielde met een auto.

Deze burger belde meteen de politie en zette de achtervolging in, waarbij hij de bestuurder die in een oude type benz reed (foto) klem reed. In een gesprek dat volgde merkte de burger meteen dat de bestuurder stomdronken was. Deze bestuurder gaf aan dat hij onder-inspecteur van politie S. is van station Munder en dat niemand hem wat moet komen uitleggen.

De politie die inmiddels was gearriveerd nam de onder-inspecteur mee. Of zij hem toen hebben aangehouden en ingesloten of alleen hebben laten ontnuchteren, is niet bekend. De burger werd toen door de Surinaamse politie geadviseerd om geen aangifte te doen.

De beelden die gisteravond gemaakt werden en hieronder te zien zijn, gingen snel rond. Ze zijn vermoedelijk gemaakt door een agent die filmde hoe de inspecteur werd meegnomen en hoe hij in een cel werd geplaatst. Een woordvoerder van de Surinaamse politie heeft onze nieuwsdienst laten weten dat er een onderzoek komt naar het opnemen en verspreiden van de filmpjes: