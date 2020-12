Wooncontainer arbeider na ruzie in brand gestoken, verkoold lijk aangetroffen

Wat op tweede kerstdag begon als een gemoedelijke barbecue tussen vier arbeiders, is geëindigd in een drama waarbij een wooncontainer in brand werd gestoken en een verkoold lijk van een arbeider werd aangetroffen. Dit zou gebeurd zijn bij een steenslag opslagplaats van een bedrijf langs de Suriname rivier, voorbij Casipora.

Waterkant.Net verneemt van de politie dat vier arbeiders van een bedrijf in de buurt, waaronder de latere verdachte en het slachtoffer, de hele middag aan het barbecuen waren op een ponton in de rivier. Omstreeks 19.00 trokken ze terug omdat de ponton vanwege eb zou vastzitten. Tegen 20.30u belde het latere slachtoffer ineens met een van de andere twee mannen en zei dat hij met een houwer verwond zou zijn door de verdachte.

De twee mannen kwamen toen terug met een boot en zagen vanuit de oever dat de verdachte met een houwer op het traliewerk van de wooncontainer sloeg. Uit vrees gingen ze toen naar een nabij gelegen bedrijf om hulp te zoeken. Toen ze terug kwamen met arbeiders van dat bedrijf stond de wooncontainer in lichterlaaie.

De Surinaamse brandweer kwam ter plaatse en heeft nablus werkzaamheden verricht. Daarbij werd een verkoold lijk aangetroffen. Het zou gaan om het lichaam van Kalidien Omakand ook bekend als ‘Prem’, een man van middelbare leeftijd. Hij gebruikte de 20 voet container, die volledig verwoest werd, als slaapplaats.

De verdachte zou een arbeider van inheemse komaf zijn, genaamd ‘Freko’. Wat er tussen de twee mannen is gebeurd, is nog niet duidelijk. De verdachte is nog voortvluchtig. De politie werkt aan zijn opsporing en aanhouding.