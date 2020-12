Antilliaan die Cubaan in Suriname doodschoot aangehouden in Colombia

De op Curaçao geboren Francis Anthony De Pool, die in Suriname gezocht wordt nadat hij zondagavond 17 mei 2020 een Cubaan in een VHP shirt doodschoot, is deze week in Colombia opgepakt.

De verdachte die de Nederlandse nationaliteit heeft wordt ervan verdacht dat hij een netwerk cocaïnesmokkelaars aanstuurt. Volgens de Colombiaanse autoriteiten liet hij mensen cocaïne naar Nederland smokkelen door de drugs in hun bagage mee te laten nemen in het vliegtuig.

De Pool werd door de afdeling Kapitale Delicten in beeld gebracht als degene die de 28-jarige Cubaan Leosbel Izquierdo Noriego van het leven heeft berooft. De Antilliaan werd door de Surinaamse politie omschreven als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en een alcoholist en hardrug gebruiker.

Van de man werd vorig jaar dit opsporingsbericht verspreid door het Korps Politie Suriname. De Surinaamse politie heeft de autoriteiten in Bogotá inmiddels om uitlevering van de verdachte gevraagd.