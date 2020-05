Man in VHP-tenue doodgeschoten in Commewijne

Bij een schietpartij te Commewijne (Meerzorg) is een man zondagavond om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer met een vuistvuurwapen is doodgeschoten en dat de schutter voortvluchtig is.

Volgens de eerste berichten zou het slachtoffer in VHP-tenue meegelopen hebben met een groep, die zondag propaganda activiteiten uitvoerde in het district. Na afloop zou er een ruzie zijn ontstaan waarbij er op de man is geschoten.

Het voorval zou zich hebben afgespeeld langs de Oost-Westverbinding ter hoogte van Steakhouse. De verschillende onderzoeksteams van het Korps Politie Suriname zijn nu ter plaatse aanwezig.

Zodra er meer informatie beschikbaar is wordt dit bericht aangevuld.