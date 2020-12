Wegomlegging binnenstad opgeheven na chaos

De wegomlegging in de binnenstad wordt opgeheven. Dit zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie woensdagavond tijdens een spoedpersconferentie van de Surinaamse regering.

Woensdag was de eerste dag van de omlegging en het was een complete chaos. Het verkeer zat muurvast. Op social media regende het met foto’s en video’s van de abnormale verkeersdrukte die was ontstaan als gevolg van de omlegging.

Het verkeer in de binnenstad zou worden omgelegd vanwege de te verwachten verkeersdrukte naar de kerstdagen en de jaarwisseling toe, maakte het Korps Politie Suriname afgelopen week bekend.

De omlegging was gepland voor 23, 24, 30 en 31 december van 09:00 uur tot en met 19:00 uur.