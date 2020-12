65 nieuwe COVID-19 gevallen, aantal actieve gevallen 287

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 65 nieuwe COVID-19 besmettingen aan het licht gekomen. Dit na 283 keer testen. Het aantal actieve gevallen is hierdoor gestegen naar 287. Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Tijdens de dagelijkse evaluatie van de cijfers vandaag kwam naar voren dat er sprake is van een tweede golf en het virus zich momenteel vrij snel verspreid vergeleken met de vorige golf. Gezinnen raken vrijwel snel besmet, terwijl dit eerder niet zo was. Ook zijn er nu meerdere besmettingen bij kinderen hetgeen eerder ook niet het geval is.

De Surinaamse regering heeft daarom zojuist bekend gemaakt dat de reeds ingestelde COVID-19 maatregelen nog verder worden aangescherpt.

Vanaf donderdag 24 tot en met maandag 28 december gelden de volgende maatregelen:

De algemene maatregelen blijven van kracht;

1. Draag uw mond en neus bedekking

2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-afstand altijd in acht.

3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 4

Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

In de periode van 24 december 2020 tot en met 28 december 2020 mogen slechts de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, open:

a. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging;

b. Supermarkten;

c. Apotheken;

d. Bakkerijen;

e. Drogisterijen;

f. Poliklinieken;

g. Ziekenhuizen;

h. Slagerij;

i. Kinderopvang;

j. Openbaar vervoer;

k. Banken;

l. Tankstations.

Maatregel 7

De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:

a) wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en

b) uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor passagiers zijn niet toegestaan.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

Alle overheidskantoren zullen in de periode van 24 december 2020 tot en met 01 januari 2021 worden gesloten, met uitzondering van de overheidskantoren die voorzien in essentiële en noodzakelijke dienstverlening voor de samenleving.