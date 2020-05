Antilliaan schoot Cubaan in Commewijne dood

De man van wie eerder op de dag dit opsporingsbericht werd verspreid is de vermoedelijke voortvluchtige schutter in de zaak waarbij op zondagavond 17 mei een Cubaan in een VHP shirt werd doodgeschoten. Het gaat om de 35-jarige op Curaçao geboren Francis Anthony De Pool, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De Pool is door de afdeling Kapitale Delicten in beeld gebracht als degene die de 28-jarige Cubaan Leosbel Izquierdo Noriego van het leven heeft berooft. De Antilliaan wordt door de politie omschreven als vlucht- en vuurwapengevaarlijk en een alcoholist en hardrug gebruiker.

Diezelfde avond heeft een Cubaanse vrouw ook een schotverwonding opgelopen en is een autobestuurder, onder bedreiging met een vuist vuurwapen, van zijn vrijheid berooft. Zeer waarschijnlijk ook door de verdachte voornoemd, zegt de politie.

De schietpartij had verder niets met de VHP te maken zoals de VHP zelf al zei, maar meteen na het gebeuren door aanhangers van de NDP wel werd beweerd. Volgens hen zou een VHP’er de Cubaan hebben doodgeschoten. Beweringen hierover werden massaal als fake news verspreid door aanhangers van de NDP, zoals hieronder ook te lezen is: