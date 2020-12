Nederland past reisadvies naar Suriname aan vanwege maatregelen overheid

Nederland heeft dinsdag het reisadvies naar Suriname aangepast. Dit vanwege de maatregelen die de Surinaamse regering heeft genomen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Zo is het Surinaamse luchtruim in ieder geval tot einde 2020 gesloten voor personenverkeer.

De Nederlandse overheid geeft aan dat voor Suriname de code oranje geldt: alleen noodzakelijke reizen. Van een negatief reisadvies, zoals de Surinaamse krant De Ware Tijd beweerd, is geen sprake.

“Er zijn maatregelen genomen om verspreiding van het nieuwe coronavirus (Covid-19) te voorkomen. Er zijn in Suriname veiligheidsrisico’s die afwijken van wat u in Nederland gewend bent. Bereid u goed voor op deze risico’s en let op” aldus een toelichting op het reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De KLM voert wel vrachtvluchten uit waarop alleen repatriëringspassagiers worden toegelaten. Nederlanders die vanuit Suriname terugkomen in Nederland moeten 10 dagen in thuisquarantaine.

Het Nederlandse kabinet adviseert zeer dringend om niet naar het buitenland te reizen tenzij strikt noodzakelijk. Dit omdat buitenlandse reizen een risico zijn voor de verspreiding van het COVID-19 virus.