Telesur geeft kerstgeschenken aan zorgverleners van Academisch Ziekenhuis

Het Surinaamse telecommunicatiebedrijf Telesur heeft vandaag gemeend om de zorgverleners van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) een extraatje te geven, als blijk van waardering voor hun bijzondere inzet in het haast afgelopen jaar. Een jaar waarin de corona pandemie een enorme impact heeft op deze frontliners in de COVID-19 zorg.

Deze frontliners hebben zich met name door de uitbraak van de corona pandemie nog meer moeten inzetten, om patiënten te voorzien van de juiste medische zorg. Jennis Asraf, manager Corporate Communication, overhandigde vandaag de kerstgeschenken bestemd voor 163 frontliners van het ziekenhuis.

“Vanwege de pandemie hebben we er dit jaar van afgezien ons welbekende kerstconcert te organiseren. We hebben in plaats daarvan besloten de frontlinie in de strijd tegen het COVID-19 virus te gedenken rond de feestdagen”, geeft de manager aan.

De geschenken werden in ontvangst genomen door dokter Navin Ramdhani en dokter Preveen Banwarie, beiden anesthesioloog – intensivist in het AZP. “We waarderen deze geste van Telesur enorm. De zorgverleners staan onder enorme druk en zullen een kerstgift zeker op prijs stellen,” zegt Ramdhani, die naast intensivist ook hoofd Intensive Care Unit AZP is.