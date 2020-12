Verdere aanscherping avondklok: vanaf morgen van 19.00u – 05.00u

In Suriname geldt vanaf morgen voor alle dagen van de week een avondklok van 19.00u ’s avonds tot 5.00u in de ochtend. Dat heeft de Surinaamse regering besloten naar aanleiding van de forse stijging van het aantal COVID-19 gevallen in het land.

De regering van Suriname heeft verscherpte maatregelen afgekondigd om zo de verspreiding van het coronavirus enigszins tegen te gaan.

Een andere ingrijpende maatregel is zoals verwacht de sluiting van het Surinaamse luchtruim voor commerciële vluchten. Alleen repatriatie en cargo vluchten zijn nog toegestaan. Dit laatste heeft ook te maken met de angst voor het importere van het gemuteerde coronavirus: