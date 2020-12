Opnieuw veel COVID-19 gevallen, total lockdown niet uitgesloten

In Suriname is de afgelopen 24 uur helaas weer sprake van veel nieuwe COVID-19 gevallen. Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de laatste cijfers blijkt dat er 86 nieuwe gevallen zijn bijgekomen na het uitvoeren van 328 tests. Het aantal actieve coronagevallen in het land is hierdoor toegenomen tot 244. Een week geleden was dit aantal nog onder de 50.

Mocht deze situatie aanhouden, dan sluit het ministerie van volksgezondheid een total lockdown gedurende de feestdagen niet uit. Dat zei minister Amar Ramadhin maandag tijdens een bijeenkomst met de pers.

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in Suriname is het Surinaamse luchtruim vanaf dinsdag 22 december in ieder geval tot het einde van het jaar gesloten voor personenverkeer. KLM en SLM voeren nog wel vrachtvluchten uit waarop alleen repatriëringspassagiers worden toegelaten.