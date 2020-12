VIDEO: Uitvaart vijf slachtoffers aanrijding Afobakaweg

In de Memre Boekoe Kazerne in Paramaribo is vandaag afscheid genomen van vijf van de zes verkeersslachtoffers die vielen bij de zware aanrijding op zondag 6 december aan de Afobakaweg in Suriname. Alle slachtoffers zaten in een Noah busje dat frontaal in botsing kwam met een tegenligger.

Het gaat om de vijf mensen die op de dag van de aanrijding het leven lieten. Een zesde persoon kwam enkele dagen daarna te overlijden.

Na de de dienst in de Kazerne werden ze met militaire begeleiding gebracht naar Gods Wijngaarden aan de Leysweg. Twee filmpjes: