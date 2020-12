SLM voert vanavond eerste commerciële vlucht uit met eigen B777-200ER

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) gaat vanavond haar eerste commerciële vlucht met de B777-200ER ‘Bird of the green paradise’ naar Amsterdam uitvoeren. Dat heeft het bedrijf in Suriname vandaag bekend gemaakt.

“Door de commerciële inzetbaarheid van de ETOPS gecertificeerde B777-200ER gaat Surinam Airways officieel een nieuwe fase tegemoet. Samen met alle betrokken actoren is de afgelopen periode hard gewerkt en Surinam Airways is bijzonder verheugd bekend te mogen maken vandaag haar eerste commerciële vlucht naar Amsterdam te mogen uitvoeren” aldus het bedrijf.

Deze vlucht kan aangemerkt worden als een ‘cargo only flight’ en vertrekt om 19.00u hedenavond. De verwachtte vliegtijd naar Amsterdam zal acht en half uur bedragen. Op zondag 20 december aanstaande zal de eerste passagiersvlucht vanuit Amsterdam worden uitgevoerd.

Surinam Airways dankt een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan dit proces en werkt met vereende krachten verder tot succes van het bedrijf.