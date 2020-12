NDP’er Boy Guardiola gaat ervandoor met laptop ministerie

De procureur-generaal in Suriname doet onderzoek naar een actie van NDP-topper Boy Guardiola. Hij zou ervandoor zijn gegaan met een laptop van het ministerie van Volksgezondheid. Dat zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tegen ABC Online. Guardiola was onder de vorige regering beleidsadviseur op het Surinaamse ministerie.

Het ministerie heeft Guardiola gevraagd deze laptop terug te geven, omdat die met staatsmiddelen is gekocht. Ook heeft het ministerie een tekort aan apparatuur waardoor de laptop dringend nodig is. Guardiola heeft dat echter niet gedaan. Ook de tegenwaarde heeft hij niet betaald aan Volksgezondheid zegt de minister.

Guradiola was voor de verkiezingen ook al in het nieuws omdat hij op social media tot vlaggendief werd gebombardeerd, nadat hij een vlag van de VHP had weggehaald en vervangen door die van de NDP: