Vuurwerkperiode in Suriname mogelijk korter vanwege COVID-19 situatie

De verkoop- en afsteekperiode van vuurwerk in Suriname zal dit jaar mogelijk ingekort worden vanwege de COVID-19 situatie. Deze periode die de afgelopen jaren gesteld was van 27 december tot en met 2 januari zal met enkele dagen ingekort worden.

De vuurwerkimport is dit jaar afgenomen. Tot op dit moment zijn er 41 containers ingeklaard. Vorig jaar bedroeg het aantal aan het eind van de vuurwerkperiode 61. De importeurs mogen tot en met 31 december vuurwerk binnenhalen. Vorig jaar waren er rond deze periode reeds meer dan 50 containers binnengebracht.

Het streven van het Korps Brandweer Suriname is ook dit jaar erop gericht dat niemand letsel oploopt. Dit hoopt de brandweer te realiseren door het geven van voorlichting in de binnenstad en via de media . De afgelopen jaren is gebleken dat vooral kinderen het slachtoffer zijn geworden van vuurwerk.

Tijdens de verkoop- en afsteekperiode van 2019 zijn in totaal 10 vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Het jaar ervoor waren er ook 10 personen gewond geraakt door vuurwerk.