Uitgebrand voertuig mogelijke link met ontvoeringszaak Maretraite Mall

Dit uitgebrand busje, dat deze week aangetroffen werd in een onbewoond gebied in het district Para, heeft vermoedelijk te maken met een ontvoering deze week bij de Maretraite Mall. Het voertuig dat vrijwel helemaal uitbrandde, is door de Surinaamse politie in beslag genomen voor onderzoek.

Een vermoedelijk buitenlandse man, waarvan de personalia nog niet bekend zijn, werd woensdag ontvoerd in de directe omgeving van de Maretraite Mall. Naar verluidt zou de ontvoering met dit busje zijn gepleegd, melden bronnen in Suriname aan Waterkant.Net.

De ontvoering werd gepleegd door mannen met zware wapens en kogelvrije vesten, met politie opschrift erop. Het is vooralsnog onduidelijk of het daadwerkelijk om leden van een gewapende macht of zoals eerder gezegd nep-agenten gaat.

Zaterdagochtend werd het ontzielde lichaam van een man in een olievat langs de oever van de Surinamerivier bij een aanmeersteiger aangetroffen, door een bootsman die toevallig voorbij ging. De politie werd gealarmeerd en het ontzielde lichaam dat gekneveld in het olievat was werd eruit gehaald.

De kenmerken van het aangetroffen lijk bleken overeen te komen met die van de eerdere ontvoerde man. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in de zaak. De politie werk met man en macht om klaarheid in deze zaak te brengen.