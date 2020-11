Zangeres Marlene Maridjan op 76-jarige leeftijd overleden

Vanmorgen werd bekend dat er weer een grote naam in de Javaanse muziekwereld is heengegaan. In Nederland is de 76-jarige Marlene Maridjan afgelopen nacht in haar slaap overleden. Dat verneemt de redactie zojuist van Radio Bangsa Jawa.

Marlene Maridjan ook wel bekend als ‘The Grand Lady’ is geen onbekende in de samenleving en scoorde in Suriname en Nederland met hits als : Sranan merengue, Tok joe no lob mi, Tante lientje, Mi swietie lobi, Ijo ijo , lali marang kepungkur, Ra setuju en vele andere hits.

Als dank voor haar muzikale inbreng organiseerde Bangsa Jawa in 2016 het Tribute “Once in a Lifetime” samen met vele artiesten en vele fans om haar in het zonnetje te zetten.

“Tante Marlene Maridjan bedankt voor de mooie tijden en herinneringen. Wij wensen de nabestaanden, familie en vrienden heel veel sterkte toe” schrijft Bangsa Jawa.