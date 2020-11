Ontvoering en roof door criminelen die zich voordoen als politie

In Suriname zijn nep politieagenten twee dagen achtereen bezig geweest met criminele activiteiten: woensdag werd een man ontvoerd en donderdag werd een man beroofd en gekneveld. In beide gevallen deden de daders zich voor als Surinaamse politieagenten.

Woensdagavond is een man van vermoedelijk Braziliaans afkomst, tegen zijn wil meegenomen door drie mannen met kogelvrije vesten met het opschrift ‘politie’. Dit gebeurde rond 18.00u bij de Maretraite Mall. Tijdens de ontvoering werden intimidatie schoten gelost.

Buurtbewoners dachten dat het om een politie optreden ging. Uit nader onderzoek bleek dat de speciale eenheden van de politie geen aanhouding in de omgeving hebben gepleegd. Het vermoeden bestaat daarom dat het om nepagenten gaat.

Het tweede geval deed zich donderdagochtend voor aan de Eurekaweg. Drie gewapende mannen deden zich voor als leden van het Regio Bijstandsteam (RBT). Ze beroofden een man van zijn mobiele telefoon en een geldbedrag. Het slachtoffer werd gekneveld en in de kofferbak van zijn voertuig geplaatst. Hierna zijn de daders weggereden en hebben onderweg nog schoten gelost uit het voertuig.

Zo op het eerste gezicht lijkt het erop, dat het om dezelfde groep criminelen gaat. De politie kan nog niets hierover zeggen want ze is druk bezig met het verdere onderzoek in beide zaken.