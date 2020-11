COVID-19: maar liefst 1.238 mensen in quarantaine

In Suriname zijn op dit moment maar liefst 1.238 mensen in quarantaine. Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Het gaat daarbij om mensen die uit het buitenland komen en niet perse besmet zijn, maar voor de zekerheid in verplichte quarantaine gaan.

Verder is in de afgelopen 24 uur 52 keer getest op het coronavirus. Hieruit zijn in totaal ‘slechts’ 2 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen; beiden in Paramaribo. Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt op dit moment 16.