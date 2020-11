Bondscoach Dean Gorré bezoekt directoraat Sportzaken

Bondscoach Dean Gorré van de nationale voetbalselectie van Suriname, heeft samen met een lid van zijn staf de heer Harvey Vliet op dinsdag 24 november j.l. een bezoek aan het directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Hij heeft daar een ontmoeting gehad met waarnemend directeur Gordon Touw Njie Touw. Bij dit gesprek zat ook de staf van het Instituut voor de Nationale Sportselecties (INS) aan.

De rode draad van het bezoek had te maken met hoe het directoraat Sportzaken via het INS samen met de bondscoach kan werken aan het topsportbeleid startende bij voetbal. De nadruk is tijdens het gesprek verder gelegd op talent – identificatie en ontwikkeling vanuit de aangelegde mini kunstgrasvelden in de verschillende distrikten op zoek naar topvoetballers voor de nationale voetbalselecties.

Gorré gaf aan dat hij als bondscoach ook hieraan bijdrage wil leveren. “Het systeem is kijken in alle distrikten naar de beste spelers op deze kunstgrasvelden en ze bij elkaar te brengen in jeugdselecties”, aldus de bondscoach. “Hierin kunnen onze huidige topvoetballers ook ingezet en aangetrokken worden als mogelijke begeleiders in het proces”.

Direkteur Touw Ngie Tjouw was zeer ingenomen met de adviezen en bereidwilligheid van bondscoach Gorré en staflid Harvey Vliet. “Voor het INS staat een partnerschap aangaan voor de topsport ontwikkeling hoog in onze vaandel voor de komende jaren en lijkt met bondcoach Gorré een goede stap in de juiste richting, met de juiste personen op de juiste plekken”, volgens Touw Ngie Tjouw.

De directeur erkent de belangrijke impact en rol van de coaches op de prestaties van sportteams. “Dat heeft u met uw bijdrage binnen Natio ongetwijfeld bewezen, gezien te historische voetbal prestaties van Suriname de afgelopen jaren”, aldus Touw Ngie Tjouw.

“Zo ook willen wij via het INS ook die ondersteuning geven aan u en de technische staf van de Surinaamse Voetbal Bond”. De voorstellen en verzoeken van de bondscoach zullen daarom worden meegenomen in het ondersteunen van het topsportbeleid door het INS, waar geruime tijd stappen worden gezet in de richting van het heractiveren van dit instituut voor de doelen die gesteld zijn binnen de topsport.

In dat kader hebben is de voetbalbondscoach als eerst ontvangen vanwege zijn bijzondere prestaties en kennis in deze tak van sport en zullen ook andere bondscoaches worden uitgenodigd voor samenwerking en partnerships met het directoraat Sportzaken.