Suriname wil vertegenwoordiging in Israël op hoger niveau

De Surinaamse regering is voornemens haar vertegenwoordiging in Israël op een hoger niveau te brengen. De bedoeling is dat er nog voor eind van dit jaar een niet-residerende ambassadeur voor Israël benoemd wordt. Dit zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

De bewindsman heeft op donderdag 26 novembe samen met president Chandrikapersad Santokhi met verschillende buitenlandse vertegenwoordigers waaronder de honorair consul van Israël Joseph Haim Harrosh een ontmoeting gehad. “Israël is voor Suriname een belangrijk land, in die zin dat wij langdurige relaties hebben”, aldus minister Ramdin, die aangeeft dat er ondertussen ook relaties zijn op het niveau van het bedrijfsleven.

De Surinaamse regering wil nu nagaan hoe het beste gebruik kan worden gemaakt van deze relaties. Op diplomatiek niveau is er met de honorair consul afgesproken om na te gaan hoe de vertegenwoordiging op een hoger niveau te brengen, dit door het benoemen van niet-residerende ambassadeur. Ramdin zegt dat er hierover in de komende weken op politiek niveau overleg zal plaatsvinden.

Waarschijnlijk zal er dan voor eind van het jaar een niet-residerende ambassadeur voor Israël benoemd worden. Volgens de bewindsman zal deze stap de relatie tussen de twee landen verder verstevigen, zowel op politiek niveau als voor wat betreft investeringen en het bedrijfsleven.

De minister plaatst de relatie met Israël in een ruimer plaatje: Suriname ondersteunt namelijk ook de Tweestatenoplossing in het Midden-Oosten en onderhoudt de relaties met de Arabische landen ook op een goed niveau. Ramdin is ingenomen met het gegeven dat Israël samen met de landen in het Midden-Oosten de langdurige problematiek met Palestina op een vreedzame wijze op te lossen.