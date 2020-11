VIDEO: Afscheid van Fred Fitz James op de Kruiskade in Rotterdam

Afgelopen zaterdag kon het grote publiek afscheid nemen van de bekende cultuurondernemer en radioman Fred Fitz James. De in Suriname geboren veelzijdige Rotterdammer overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

De begrafenis was besloten, maar er was een live stream en vooraf was er gelegenheid voor een laatste groet, bij zijn winkel aan de West-Kruiskade 47-B te Rotterdam. Een grote groep mensen was erbij zoals te zien is op onderstaande video.

Op straat werd met muziek afscheid genomen van Fred, die in een kleurrijk beschilderde kist werd gedragen door dansende dragemans. Bekijk het filmpje gemaakt door Perry Winter hier: