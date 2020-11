Zeker negen schoten gelost op huis Romano Meriba

In Suriname hebben onbekenden vanmiddag rond 13.30u geschoten op het huis van Romano Meriba, de omstreden pleegzoon van ex-president Desi Bouterse. Volgens de Surinaamse politie werden negen kogelslagen aangetroffen in het huis aan de Kerkpalmstraat.

Meriba was samen met nog twee mannen in de woning en zou aan het gamen zijn geweest, toen hij de schoten hoorde. Via zijn camera systeem zou hij een wit gelakt voertuig hebben gezien, dat hard wegreed vanuit de Kerkpalmstraat richting de Batbatistraat.

Niemand raakte gewond door de kogelregen. De politie van Leiding 9a ging als eerst op onderzoek uit en heeft de zaak inmiddels overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de politie.

Meriba is eerder met justitie in aanraking geweest. In 2017 werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf voor een roofoverval die hij in november 2015 had gepleegd. Het Openbaar Ministerie had 10 jaar geëist. Meriba is ook in 2005 al eens veroordeeld. Toen kreeg hij 15 jaar voor roof en doodslag. Ex-president Bouterse verleende hem na 6 jaar gratie.