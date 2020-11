Bestuurder dood in auto op de Indira Gandhiweg

Op de Indira Gandhiweg, ter hoogte van de Magentaweg, is deze auto zojuist van de weg geraakt en deels in de goot gereden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder samen met een ander inzittende in het voertuig was, toen hij plotseling klaagde van pijn op de borst.

Het vermoeden bestaat dat de man een hartaanval tijdens het rijden heeft gekregen. Hij reed met de auto van de weg. De inzittende kon hulp halen maar dat mocht niet baten. De man kwam in de auto te overlijden.

De Surinaamse politie was snel ter plekke en schakelde een ambulance in. Hieronder is te zien hoe de auto werd aangetroffen: