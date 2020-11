In water gevonden lichaam is van 53-jarige epilepsie patiënt

Het ontzielde lichaam, dat gistermiddag in verre staat van ontbinding werd aangetroffen aan de Biharie Jiawanweg in Suriname, is van de 53-jarige Edgard B. Volgens de Surinaamse politie was de man epilepsie patiënt. Hij zou ook vaak onder invloed van alcohol verkeren, zegt een buurtbewoner die de man al jaren kent.

De overledene woonde alleen op het adres. Zijn lichaam werd gisteren omstreeks 17.00u in het water van een goot voor de woning aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat hij een epileptische aanval zou hebben gehad en daardoor in het water terecht is gekomen.

Toen het lichaam werd aangetroffen kon de politie er niet meteen bij. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om assistentie te verlenen. De politie van Santodorp heeft de zaak verder in onderzoek.

Op deze plek werd het lichaam aangetroffen.