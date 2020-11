De politie heeft een 34-jarige man uit Rijswijk opgepakt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de zwangere Sumanta Bansi (22) uit Hoorn in 2018. De aangehouden man is volgens De Telegraaf een familielid van het gezin B. in Hoorn waar Sumanta, die uit Suriname kwam, destijds woonde.

De krant meldde zaterdag dat de gehuwde man bij wie Sumanta inwoonde in Hoorn, haar heeft bezwangerd. Ze wilde geen abortus plegen, ondanks druk van het gezin waar ze verbleef bevestigde haar moeder.