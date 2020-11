Dode man in water voor woning aangetroffen

Opnieuw is in Suriname het levenloos lichaam van een persoon aangetroffen. Het gaat dit keer om een man die zaterdagmiddag omstreek 17.00u levenloos voor zijn woning in een zijstraat van de Vierkinderenweg werd aangetroffen.

Het terrein aan de Biharie Jiawanweg, is vol met water zoals op bovenstaande foto te zien is. Het lijk ligt daardoor gedeeltelijk in het water. Er is assistentie van de Surinaamse brandweer ingeroepen om het ontzielde lichaam naar voren te brengen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man alleen woonde. Het vermoeden bestaat dat hij sinds gisteren in het water heeft gelegen. Hoe de man in het water terecht is gekomen wordt nog onderzocht.

Het ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het terrein waar het lichaam werd gevonden: