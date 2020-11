Rotary Club of Paramaribo start met ‘Bigisma-project’

Ouder worden hoort bij het leven. Het verouderingsproces begint bij ieder individu vanaf het moment van de bevruchting. Echter os men zich er pas van bewust bij het zien van de eerste rimpels of grijze haren, of wanneer de eerste ‘ouderdomskwaaltjes’ zich voordoen, zoals verstrooidheid, een minder fijne motoriek of een slechter wordend gehoor.

Rotary Club of Paramaribo (RCP) wil graag een bijdrage leveren om het leven van ouderen in Suriname aangenamer te maken dan het nu in sommige gevallen is. Ouderen zijn vaak een vergeten groep in de samenleving. Niet terecht, want zoals de cijfers uit 2018 van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) laten zien, is maar liefst 12% van de bevolking boven de 60 jaar. Als er dan ook nog dementie/alzheimer bij komt kijken weten de meesten van ons daar niet zo goed raad mee. Met het Bigisma-project wil de RCP het onderwerp ‘Ouder worden’ onder de aandacht brengen van de gemeenschap. De doelgroep zijn ouderen in het algemeen, ouderen die leven met dementie/alzheimer (al dan niet in een verzorgingstehuis) en familie en vrienden (waaronder ook de mantelzorgers) van ouderen die aan (een vorm van) dementie lijden.

Het Surinaamse Bigisma-project heeft meerdere doelen:

– Begrip en aandacht vragen voor ouder worden en de impact daarvan op ouderen zelf en op hun omgeving.

– Bewustwording over dementie/alzheimer in het proces van ouder worden, hoe deze ziekte in een vroeg stadium te herkennen en hoe ermee om te gaan. Vroege diagnose is mogelijk en van belang om het proces tijdig te monitoren en eventueel te vertragen.

– Taboe verminderen t.a.v. ouder worden met (een vorm van) dementie.

– Activiteiten ontwikkelen t.b.v. de mantelzorg. Het is van groot belang dat de familie, waaronder de mantelzorgers, tijdig goede begeleiding krijgen om hiermee om te gaan.

Het Bigisma-project gaat van start met een (social) mediacampagne die aanvangt in november 2020. Ook ligt het in de bedoeling om drie tv-spotjes uit te brengen over ouderen. In de komende maanden volgen ook nog andere bewustwordingsactiviteiten zoals een seminar/workshop over dementie en diverse sessies met direct betrokkenen. De activiteiten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met deskundigen op het gebied van ouder worden.

Ook worden de Rotary-jongeren betrokken: de Interact Club of Paramaribo Creating a New World en de Rotaract Club of Paramaribo. Vanwege de COVID-19-situatie wordt interactie met ouderen (in tehuizen) voorlopig nog vermeden. Enkele thema’s die afhankelijk van de COVID-19 situatie al dan niet (aangepast) aan bod zullen komen: ouderen en technologie, bewegingsdagen in de verzorgingstehuizen, het opzetten van een (mobiele) bibliotheek, wandelroutes uitzetten, voorleesdagen, uitjes en spelletjesdagen.